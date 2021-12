National Signing Day: All the news, notes and analysis

Content Loading

*****

*****

*****

*****

Michigan flips Rivals100 DB Keon Sabb

Michigan completes the flip: The Wolverines have landed a commitment from Rivals100 DB Keon Sabb. It appeared Sabb would remain locked in with Clemson but that changed when defensive coordinator Brent Venables left Clemson to become the next head coach at Oklahoma. Sabb decommitted soon after Venables left and then conducted a series of meetings with coaches from Michigan, Georgia, LSU and Ohio State. After doing his due diligence, Sabb signed with Michigan. MORE: Adam Friedman's analysis *****

*****

Michigan flips Notre Dame commit

Amorion Walker, a coveted three-star athlete and longtime Notre Dame commitment, flipped his commitment and signed with Michigan on National Signing Day. MORE: Sam Spiegelman's analysis *****

*****

Quency Wiggins headed to LSU

After major coaching changes involving two of his final three teams, Rivals100 defensive end Quency Wiggins is staying home. The nation’s No. 50 overall player picked LSU over Florida and Alabama, giving first-year Tigers coach Brian Kelly a signature hometown victory on the recruiting trail over a pair of rival SEC teams. MORE: Sam Spiegelman's breakdown

*****

Texas flips Rivals100 Terrance Brooks from Ohio State

Terrance Brooks, a Rivals100 cornerback from Little Elm (Texas), flipped his commitment from Ohio State to Texas. He inked with the Longhorns, who over the past week have sealed commitments from former five-star quarterback Quinn Ewers, top-rated offensive tackle Kelvin Banks and Rivals250 lineman Neto Umeozulu. Like Brooks, all of the recent wins for the Horns are homegrown products heading to Austin. MORE: Sam Spiegelman's analysis *****

*****

*****

Early surprise of the morning

Another big recruiting battle was won by Tennessee in the 2022 recruiting cycle when the Vols flipped Rivals100 defensive tackle Tyre West from Georgia on Wednesday. MORE: Ryan Wright's analysis

*****

*****

*****

*****

*****

UCF started the morning out right landing three-star Berkeley Prep all-purpose back Xavier Townsend. The Tampa-area talent is a perfect fit for Gus Malzahn’s offense, our Ryan Wright says. MORE: Ryan Wright's analysis *****

Big flip for Hokies

Virginia Tech has signed former UVA commit Brody Meadows. The sudden and surprising announcement by UVA coach Bronco Mendenhall to step down at the end of the season changed everything and new Virginia Tech coach Brent Pry immediately pursued Meadows. MORE: Adam Friedman's breakdown *****

A change of coaches in Baton Rouge proved to be beneficial for the Texas A&M Aggies during the 2022 recruiting cycle. Committed to LSU from April 15 until Dec. 7, Oconee County four-star tight end Jake Johnson reopened his recruiting process and found a new home in College Station. MORE: Ryan Wright's breakdown *****

*****

Maryland busy flippin'

The Terps with another huge flip: Maryland lands Rivals250 LB Jaishawn Barham. Barham announced his commitment to South Carolina on Saturday but rumors were swirling that he was leaning toward picking Maryland on NSD, which he did. And it wasn't the first surprise of the day from Maryland. MORE: Adam Friedman's commitment breakdown *****

*****

Williams picks Tennessee

The Volunteers' 2022 class continued the climb up the team rankings, adding four-star running back Justin Williams. The all-purpose back is that combination of speed and power that is a perfect fit in head coach Josh Heupel’s offensive attack. MORE: Ryan Wright's analysis *****