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Class of 2023 State Rankings

Malachi Nelson
Malachi Nelson (SoonerScoop.com/Josh McCuistion)
Rivals.com
Staff

LAST UPDATE: August 13, 2021

Note: More states will be added with further evaluation of the 2023 class.

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