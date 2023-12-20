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National Signing Day Live: All the news, analysis, interviews, more

Staff
Rivals.com

National Signing Day has arrived for the 2024 class, and we will have all the news and analysis covered right here throughout the day.

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NSD INTERVIEWS: Legendary coach Lou Holtz | CFB analyst Yogi Roth | Fitz and Gorney preview the big day | John Garcia Jr. previews signing day in the Southeast

MORE NSD: Announcement Guide | Prospects on flip watch | Gorney's predictions | Storylines to follow | Five programs in the spotlight | Rumor Mill | How things stand with the uncommitted prospects in the Rivals250

NSD PREVIEWS: Roundtable | ACC | SEC | Big Ten | Big 12 | Pac-12

TEAM RECRUITING RANKINGS: ACC | BIG TEN | BIG 12 | PAC-12 | SEC | OVERALL

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer search | Transfer tracker/player ranking (football) | Transfer team ranking (football) | Transfer tracker/player ranking (basketball) | Transfer team ranking (basketball) | Rivals Portal Twitter

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FINAL 2023 TEAM RANKINGS: Comprehensive (overall) ranking | High school/JUCO ranking | Transfer portal ranking

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer search | Transfer tracker/player ranking (football) | Transfer team ranking (football) | Transfer tracker/player ranking (basketball) | Transfer team ranking (basketball) | Rivals Portal Twitter

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