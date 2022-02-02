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National Signing Day: Interview with Stanford coach David Shaw

Adam Gorney and Dave Berry
Rivals.com

Stanford coach David Shaw joins the Rivals National Signing Day Show and national recruiting director Adam Gorney.

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