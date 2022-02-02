 Rivals.com - National Signing Day: Interview with Vanderbilt coach Clark Lea
News More News
{{ timeAgo('2022-02-02 14:59:17 -0600') }} football Edit

National Signing Day: Interview with Vanderbilt coach Clark Lea

Clint Cosgrove and Dave Berry
Rivals.com

Vanderbilt coach Clark Lea joins the Rivals National Signing Day Show and national recruiting analyst Clint Cosgrove.

SHARE YOUR THOUGHTS WITH VANDERBILT FANS AT VANDYSPORTS.COM

*****

MORE COACH INTERVIEWS: Clemson's Dabo Swinney | Illinois' Bret Bielema | West Virginia's Neal Brown | Virginia's Tony Elliott | Indiana's Tom Allen | Utah's Kyle Whittingham | South Carolina's Shane Beamer | Arizona's Jedd Fisch | Stanford's David Shaw | Notre Dame's Marcus Freeman | Florida State's Mike Norvell | Michigan State's Mel Tucker | Missouri's Eli Drinkwitz

NATIONAL SIGNING DAY: Announcement guide | National Signing Day blog | Storylines to follow | Flip watch | Gorney's predictions | Programs in the spotlight

CLASS OF 2022 RANKINGS: Rivals250 | Position | Team | State | JUCO

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Position | Team | State

TRANSFER PORTAL: Stories/coverage | Message board

RIVALS CAMP SERIES: Info for 2022 series

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}