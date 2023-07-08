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Rivals250 DL Benedict Umeh commits to Stanford

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Stanford and first year ahead coach Troy Taylor are putting together an outstanding recruiting class and their latest key commitment comes from Rivals250 defensive lineman Benedict Umeh. The Canadian playing at Avon (Conn.) Avon Old Farms chose the Cardinal over Penn State, Wisconsin, Duke, and another dozen Power Five programs.

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