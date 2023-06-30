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LSU adds a commitment from four-star OL Ethan Calloway

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

LSU prioritized Ethan Calloway early in the recruiting process and their efforts have paid off in the form of his commitment. The four-star offensive lineman from Mooresville (N.C.) Lake Norman took a lot of visits, including official visits to Florida and Penn State, during the process but he decided playing in Baton Rouge was where he wanted to be at the next level.


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