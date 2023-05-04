News More News
{{ timeAgo('2023-05-04 14:53:31 -0500') }} football Edit

From the Film Room: Breaking down WR Jeremiah McClellan

Clint Cosgrove and Dave Berry
Rivals.com

Rivals national recruiting analyst and former college coach Clint Cosgrove introduces his new weekly feature "From the Film Room" by breaking down four-star wide receiver Jeremiah McClellan.

*****

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer portal player ranking | Transfer portal team ranking | Transfer Tracker | Message board | Team ranking FAQs

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

*****

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}