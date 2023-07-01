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Commitment breakdown: 4-star DL DD Holmes commits to Florida State

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Florida State landed a big commitment on July 1st with the addition of four-star defensive lineman DD Holmes. The Washington (D.C.) Gonzaga star chose the Seminoles over Maryland, South Carolina, and Rutgers. Holmes took his official visit to Tallahassee during the last weekend of June and that experience clearly paid off in a big way for Mike Norvell and his staff.


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