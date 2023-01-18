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Elite DE Marquise Lightfoot talks recruitment, Ohio State and Miami offers

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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Clint Cosgrove sits down with four-star defensive end Marquise Lightfoot to break down the latest in his recruitment. Lightfoot discusses his most recent offers from Ohio State and Miami, upcoming visit plans, a timeline for narrowing his list, schools that currently stand out and more.

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