 Rivals.com - Vanderbilt lands four-star QB AJ Swann
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Vanderbilt lands four-star QB AJ Swann

David Berry and Adam Gorney
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Adam Gorney sits down with 2022 four-star quarterback AJ Swann to break down his commitment to the Commodores.

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