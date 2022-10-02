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Recruits react to Wisconsin's dismissal of Paul Chryst

Chris Terek
Chris Terek (Rivals.com)
Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Wisconsin dismissed head football coach Paul Chryst on Sunday, just one day after the Badgers lost at home to Illinois. The loss moved UW's record this season to 2-3, though Chryst still finished with an impressive 67-26 mark in Madison.

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GORNEY: Wisconsin's dismissal of Paul Chryst seems like an overreaction

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"I'm not sure about everything yet. I still need to talk with the coaches and stuff."

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"It's still #OnWisconsin for me and my family. I'm still 100 percent all in."

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"I mean, to be completely honest, I'm really just in shock."

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"This doesn't effect us in any way. We gotta have faith in our team."

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