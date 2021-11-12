 Rivals.com - Interview with new UGA commit Julian Humphrey
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Interview with new UGA commit Julian Humphrey

David Berry and Adam Gorney
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Four-star cornerback Julian Humphrey sits down with Adam Gorney to break down his commitment to the University of Georgia.

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