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Virginia four-star CB Antonio Cotman working on a Hokies 2023 ATH commit

Boston College four-star CB commit Antonio Cotman
Boston College four-star CB commit Antonio Cotman (Nick Lucero/Rivals.com)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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