 Rivals.com - Video: Edric Hill updates recruitment, discusses Alabama official visit
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Video: Edric Hill updates recruitment, discusses Alabama official visit

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with Rivals250 defensive tackle Edric Hill to discusses the latest in his recruitment including his most recent offer from Texas A&M, an upcoming official visit to Alabama and more.

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