 Rivals.com - Underclassmen Challenge: OL vs. DL part two
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Underclassmen Challenge: OL vs. DL part two

David Berry and Jeff McCullouch
Rivals.com Video

Part two focuses on the top defensive linemen in one-on-ones against the offensive linemen at the Rivals Underclassmen Challenge in Atlanta!

Featured prospects:
Marquis Lightfoot
Emmett Laws
Trent Wilson
Armondo Blount
David Stone

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