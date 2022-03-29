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Three-star LB Antwon Hayden commits to Illinois

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with Antwon Hayden to discuss his commitment to Illinois.

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