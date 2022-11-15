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football
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Standout 2023 OL Brandon Henderson flips to Illinois
Clint Cosgrove
•
Rivals.com
National Recruiting Analyst
Clint Cosgrove sits down with 2023 OL
Brandon Henderson to break down his commitment to Illinois. Henderson discusses why he made the decision to flip from Iowa State to Illinois, how Illinois success on the field impacted his decision, coaches and recruits he connected with and more.
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