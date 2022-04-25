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Rivals250 WR Malik Elzy has two officials set

Malik Elzy has two of five official visits set
Malik Elzy has two of five official visits set (Tyler James, Inside ND Sports)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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