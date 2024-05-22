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RCS Indianapolis: WRs vs. DBs
David Berry
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Rivals.com
Video Director
Part one focuses on the top wide receivers in one-on-ones against the defensive backs at the Rivals Camp Series in Indianapolis!
Featured prospects:
Brayden Trimble
Malachi Toney
Amari Sabb
Bryson Williams
Lebron Hill
Xavier Sabb
Part two focuses on the top defensive backs in one-on-ones against the wide receivers at the Rivals Camp Series in Indianapolis!
Featured prospects:
Chaston Smith
Zyntreacs Otey
Kyndrick Williams
Rashaud Holland
Andre Lovett
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