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RCS Indianapolis: WRs vs. DBs

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Part one focuses on the top wide receivers in one-on-ones against the defensive backs at the Rivals Camp Series in Indianapolis!

Featured prospects:
Brayden Trimble
Malachi Toney
Amari Sabb
Bryson Williams
Lebron Hill
Xavier Sabb

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Part two focuses on the top defensive backs in one-on-ones against the wide receivers at the Rivals Camp Series in Indianapolis!

Featured prospects:
Chaston Smith
Zyntreacs Otey
Kyndrick Williams
Rashaud Holland
Andre Lovett

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