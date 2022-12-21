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NSD Live: Louisville's Jeff Brohm

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney is joined by Louisville head coach Jeff Brohm to break down the Cardinals' 2023 recruiting class.

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