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Michigan DB Jamir Benjamin reacts to Stanford offer

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2024 defensive back Jamir Benjamin to discuss his latest offer from Stanford. The West Bloomfield, MI standout released a top 10 prior to receiving the offer from Stanford which appears to be a game changer for his recruitment. Benjamin also discusses upcoming visits to Stanford, Michigan, Michigan State, Ole Miss and more.

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