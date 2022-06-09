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Jayvant Brown to visit Alabama, Ohio State, LSU

Justin Garcia
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Justin Garcia catches up with 2023 linebacker Jayvant Brown who talks about upcoming visits to Alabama, Ohio State and LSU.

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