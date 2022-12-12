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{{ timeAgo('2022-12-12 18:02:41 -0600') }} football Edit

Illinois lands three-star WR Collin Dixon

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with talented Ohio wide receiver Collin Dixon to break down his commitment to Illinois. The one time Wisconsin commit discusses why he chose Illinois in the end, coaches that he connected with throughout the recruiting process, players he is trying to recruit to join him in Champaign and his message to the Illini fans.

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