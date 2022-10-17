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{{ timeAgo('2022-10-17 08:00:00 -0500') }} football Edit

Four-star WR I'Marion Stewart recaps unforgettable Tennessee game day visit

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2024 four-star WR I'Marion Stewart to recap his game day visit to Tennessee. The Bolingbrook (Ill.) standout discusses the game day atmosphere, Tennessee's receiver play, where the Vols stand in his recruitment and more.

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