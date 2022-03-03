 Rivals.com - Cosgrove's take: Zachariah Branch, Jeremiyah Love, Cam Williams
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Cosgrove's take: Zachariah Branch, Jeremiyah Love, Cam Williams

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove gives his take on USC commit Zachariah Branch, one of fastest rising recruits in the nation Jeremiyah Love, and 2024 WR Cam Williams.

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