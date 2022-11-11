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Coach's Corner Podcast: One-on-one with Wisconsin's Jim Leonhard

Clint Cosgrove and Dave Berry
Rivals.com

Rivals.com's Clint Cosgrove is back with his weekly podcast, and this week's guest is interim Wisconsin head coach Jim Leonhard. Leonhard has led the Badgers to three wins in four games since taking over for the fired Paul Chryst.

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