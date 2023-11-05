Advertisement
News More News
ago football Edit

Class of 2025 QB Carson Boyd talks Iowa State visit, latest in recruitment

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2025 quarterback Carson Boyd to discuss Saturday's game day visit to Iowa State, an upcoming game day visit to Missouri, his commitment timeline and more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement