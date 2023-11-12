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Breaking down the film: Wisconsin OL commit Michael Roeske

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Matt Perkins and Clint Cosgrove break down the film of Wisconsin's newest commit, 2025 offensive lineman Michael Roeske.

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