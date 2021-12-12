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2022 OL Cade McConnell commits to Minnesota

David Berry and Adam Gorney
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Adam Gorney sits down with newest Golden Gopher commit Cade McConnell to break down his decision.

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